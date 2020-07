Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean confiant avant le Grand Prix de Hongrie !

Publié le 15 juillet 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que l’équipe Haas est en difficulté sur les circuits aux longues lignes droites, Romain Grosjean se montre confiant pour le Grand Prix de Budapest.

La saison de Formule 1 a récemment repris, les Grands Prix s’enchaînent. Après avoir concouru lors du Grand Prix de Styria la semaine dernière, remporté par les pilotes Mercedes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, les pilotes auront rendez-vous en Hongrie pour la prochaine course. Un circuit qui pourrait faire les joies des voitures Haas. Lors des deux derniers GP, Romain Grosjean était en difficulté au volant de sa Haas comprenant un moteur Ferrari assez poussif. Mais pour le prochain circuit, qui comporte de multiples virages lents et de courtes lignes droites, le Français est confiant et a livré quelques conseils…

« Mettre un appui maximal sur la voiture »