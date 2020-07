Formule 1

Formule 1 : La grande annonce de Fernando Alonso sur son retour !

Publié le 14 juillet 2020 à 20h35 par D.M.

Interrogé sur son grand retour en Formule 1, Fernando Alonso a indiqué que, pour l’instant, sa priorité restait les 500 miles d’Indianapolis qui auront lieu le 23 août prochain.

La saison prochaine marquera le grand retour de Fernando Alonso en Formule 1, mais aussi chez Renault. Le pilote espagnol avait remporté sous les couleurs de l’équipe française ses deux titres de champion du monde (en 2005 et 2006). Fernando Alonso avait toutefois décidé de quitter la Formule 1 à l’issue de la saison 2018 pour disputer le Dakar, mais aussi le championnat du monde d’endurance. Interrogé sur son grand retour en Formule 1, le pilote a d’ailleurs indiqué que sa priorité allait pour l’instant vers les 500 Miles d’Indianapolis, course qui aura lieu le 23 août prochain. Toutefois, Fernando Alonso a par la suite indiqué qu’il allait rejoindre Renault afin de préparer la prochaine saison.

« Pour l'instant, je ne pense pas à la F1 »