Formule 1

Formule 1 : Renault prend une première grosse décision pour Alonso !

Publié le 14 juillet 2020 à 11h35 par A.M.

En 2021, Fernando Alonso remplacera Daniel Ricciardo chez Renault. Du haut de ses 38 ans, l'Espagnol va rapidement devoir reprendre ses marques, mais pour Cyril Abiteboul, ce ne sera pas un problème.

C'est désormais officiel, Fernando Alonso sera bien au volant d'une Renault la saison prochaine afin de remplacer Daniel Ricciardo. Après deux saisons loin des paddocks, le double Champion du monde fera donc son grand retour, mais à quel niveau ? C'est la question qui se pose compte tenu du fait que l'Espagnol aura 39 ans à la fin du mois de juillet. Et son adaptation ne risque pas d'être facile puisque les essais hivernaux pourraient être annulés la saison prochaine afin de réduire les coûts. Par conséquent, Fernando Alonso pourrait débarquer la saison prochaine sans avoir rouler avec sa nouvelle monoplace. D'autant plus que Cyril Abiteboul estime qu'il n'est pas nécessaire de lui confier le baquer Daniel Ricciardo pour les premières séances d'essais libres de certains Grands Prix.

Pas d'essais libres pour Alonso