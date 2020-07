Formule 1

Formule 1 : Leclerc, Vettel... Le constat accablant de Ralf Schumacher sur Ferrari !

Publié le 14 juillet 2020 à 18h35 par A.M.

Responsable d'un accrochage avec Sebastian Vettel, Charles Leclerc s'est immédiatement présenté devant les médias afin de faire son mea culpa. Un comportement qui le place encore plus devant son coéquipier chez Ferrari.

Rien ne va plus chez Ferrari. Très loin des Mercedes en terme de performance, la Scuderia semble même en retrait par rapport aux Red Bull et aux Racing Point, voire aux McLaren. Et alors que lors du premier Grand Prix de la saison Charles Leclerc avait réussi l'exploit de terminer deuxième, le second rendez-vous autrichien s'est nettement moins bien terminé. En effet, le Monégasque a accroché Sebastian Vettel dès les premiers tours de roue, poussant les deux pilotes Ferrari à l'abandon. Dans la foulée, Charles Leclerc ne s'est pas dégonflé, se présentant devant les médias afin de présenter ses excuses et assumer ses responsabilités. Un signe fort aux yeux de Ralf Schumacher.

«Leclerc a tué Vettel politiquement»