Formule 1 : Le terrible constat de Verstappen avant le Grand Prix de Hongrie...

Publié le 18 juillet 2020 à 20h35 par La rédaction

Alors qu’il s’est classé septième après les qualifications du Grand Prix de Hongrie, Max Verstappen a assumé qu'il avait des difficultés.

Après le Grand Prix de Styrie la semaine dernière en Autriche, les pilotes de Formule 1 ont rendez-vous ce week-end à Budapest pour le Grand Prix de Hongrie. Lors des tours d’essais libres ce vendredi en préparation des qualifications, Max Verstappen s’était montré pessimiste, notamment à l’idée de rattraper Mercedes. Après les qualifications ce samedi, le pilote Red Bull s’est classé septième. Après cette prestation décevante, le Néerlandais a avoué qu’il avait des difficultés…

« Il y a clairement quelque chose qui ne fonctionne pas »