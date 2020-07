Formule 1

Formule 1 : Verstappen affiche son inquiétude avant le Grand Prix de Hongrie

Publié le 17 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction

Alors que les qualifications du Grand Prix de Hongrie approchent, Max Verstappen est plutôt pessimiste à l’idée de rattraper Mercedes.

Après l’épisode de la Covid-19, la F1 reprend du volant. Les pilotes sont d’ores et déjà à Budapest pour préparer le Grand Prix de Hongrie. Ils avaient rendez-vous ce vendredi sur le circuit pour effectuer les tours d’essais libres, une semaine après le Grand Prix de Styrie. Alors qu’il avait terminé sur la troisième marche du podium en Autriche le week-end dernier, le pilote de chez Red Bull Max Verstappen s’est livré sur ses ambitions pour les prochaines qualifications…

« Ce sera compliqué de les rattraper mais attendons de voir… »