Formule 1

Formule 1 : Red Bull annonce la couleur avant la Hongrie !

Publié le 15 juillet 2020 à 17h35 par La rédaction

À l’approche du Grand Prix de Budapest, le directeur de Red Bull Christian Horner a affirmé que son équipe était concentrée et que cette course était une « belle opportunité ».

La saison de Formule 1 a repris et les pilotes reprennent du volant. La semaine dernière, tous avaient rendez-vous en Autriche sur le circuit de Styrie. Un Grand Prix remporté haut la main par l’écurie Mercedes : Lewis Hamilton et Valtteri Bottas ont respectivement terminé en première et en seconde position. Une déception pour Red Bull qui a vu ses deux pilotes terminer à la troisième et à la quatrième place. Mais cette équipe compte bien tenter de changer la donne pour le prochain GP, prévu en Hongrie le week-end prochain...

« Nous sommes pleinement concentrés sur la tâche à accomplir »