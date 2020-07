Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Binotto sur les difficultés de Ferrari !

Publié le 18 juillet 2020 à 10h35 par H.G.

Dans un contexte où Ferrari connait un début de saison 2020 des plus délicats, Mattia Binotto a confié qu’il s’attendait à connaitre des difficultés en tant que directeur de la Scuderia et a donné la marche à suivre pour sortir de cette mauvaise dynamique.

Alors que Ferrari a été bien en-dessous des attentes en 2019, la tendance ne semble clairement pas être en train de s’inverser en ce début de saison 2020 pour l’écurie italienne. Et pour cause, si Charles Leclerc a réussi à terminer en deuxième position au Grand Prix d’Autriche, son coéquipier Sebastian Vettel n’a terminé qu’en dixième position, inscrivant ainsi qu’une seul petit point. Et une semaine plus tard, la Scuderia a vécu un week-end tout simplement cauchemardesque lors du Grand Prix de Styrie s’étant une nouvelle fois déroulé sur le Red Bull Ring, puisque les deux voitures de Ferrari ont abandonné la course dès le premier tour après que Charles Leclerc soit entré en collision avec le pilote allemand. Mais si les temps sont durs pour l'écurie basée à Maranello, Mattia Binotto garde la tête froide en expliquant que toute l’équipe doit rester calme et travailler sereinement pour que cette mauvaise dynamique soit enfin inversée.

« Ce n’est pas la première fois que nous avons des saisons difficiles avec Ferrari »