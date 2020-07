Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Leclerc sur les ambitions de Ferrari !

Publié le 16 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

Le pilote pour Ferrari Charles Leclerc estime que son écurie ne pourra pas rattraper Mercedes cette saison. Mais il est déterminé à rattraper toutes les autres équipes.

La saison de Formule 1 a récemment repris. Maintenant, les pilotes se doivent d’enchaîner les Grands Prix. Le week-end dernier, le GP de Styrie en Autriche avait été remporté haut la main par Mercedes. Ses pilotes Lewis Hamilton et Valtteri Bottas avaient respectivement terminé sur la première et sur la seconde marche du podium. À contrario, les deux pilotes Ferrari avaient été contraint d’abandonner la course dès le premier tour. Pour cause, un sérieux accrochage entre Charles Leclerc et Sebastian Vettel. Sur cette course, la Scuderia n’a alors pris aucun point. Pour le Monégasque, les ambitions sur la saison 2020 sont claires…

« Je ne pense pas que nous pourrons aller chercher Mercedes »