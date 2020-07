Formule 1

Formule 1 : Max Verstappen analyse de Grand Prix de Budapest !

Publié le 16 juillet 2020 à 11h35 par La rédaction

À quelques jours du Grand Prix de Hongrie, le pilote Red Bull Max Verstappen a décortiqué le circuit et a confié qu’il faudra se concentrer lors des virages pour réussir.

Les pilotes de F1 reprennent du volant. Après plusieurs mois d’inactivité sur les circuits, tous se retrouvent pour plusieurs courses. Après le Grand Prix de Styrie remporté par Mercedes la semaine dernière, les pilotes auront rendez-vous en Hongrie le week-end prochain sur la piste de Budapest. Un rendez-vous pour lequel le pilote Haas Romain Grosjean s’est montré optimiste, notamment sur le fait que le circuit possède peu de lignes droites et beaucoup de virages. Avant la course, Max Verstappen a analysé le circuit et a livré quelques conseils…

« Nous avons besoin (…) d’une voiture qui réagit bien dans les virages »