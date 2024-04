Révolution en F1, Ferrari pousse un coup de gueule

Pierrick Levallet

Ces dernières années, la FIA a apporté des modifications à son règlement. Et l'institution aurait encore prévu des changements. Les hautes sphères de la discipline envisageraient notamment de revoir le système de points distribués à chaque Grand Prix. Mais avant de se pencher sur cette question, Ferrari estime qu'il faut apporter plus de clarté aux règles déjà en vigueur.

Au cours des dernières années, la FIA a apporté plusieurs modifications au règlement de la F1. Et quelques révolutions devraient encore arriver. L’institution envisage notamment de revoir le barème des points attribués à chaque Grand Prix. Mais pour Frédéric Vasseur, ces changements ne font que compliquer les règles de la F1. Le patron de Ferrari n’a d’ailleurs pas hésité à prendre en exemple le cas de Carlos Sainz Jr.

«Nous devons définir exactement la situation»

L’Espagnol avait été immobilisé quelques secondes pendant les qualifications du Grand Prix de Chine avant reprendre sur autorisation de la direction de course. Aston Martin avait alors porté réclamation et cela s’était terminé devant les commissaires, en faveur de Ferrari. « Je ne sais pas si c’est clair, mais il est certain que nous devons comprendre ce qui s’est passé, car nous avons demandé si nous pouvions repartir, le directeur de course a dit oui, et c’était la fin de l’histoire. Nous devons définir exactement la situation » a alors expliqué Frédéric Vasseur dans des propos rapportés par NextGen-Auto .

«Vous aurez toujours des problèmes»