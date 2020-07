Formule 1

Formule 1 : Ferrari sur le point de se séparer de Binotto ? La réponse de Vettel !

Publié le 18 juillet 2020 à 18h35 par H.G.

Alors que Ferrari connaît un début de saison bien en-dessous des attentes, l’avenir de Mattia Binotto à la tête de la Scuderia commence à être remis en question. Et de son côté, Sebastian Vettel a préféré ne pas s’épancher sur le sujet.

Après une saison 2019 ratée où elle n’a jamais été en mesure de concurrencer Mercedes, la Scuderia connait une nouvelle fois un début de saison 2020 délicat. Si Charles Leclerc a pourtant réussi à terminer en deuxième position lors du Grand Prix d’Autriche, Sebastian Vettel n’était arrivé qu’en dixième position ce jour là. Et la semaine dernière, à l’occasion du Grand Prix de Styrie se déroulant une nouvelle fois sur le Red Bull Ring, Ferrari a connu un week-end cauchemardesque au cours duquel ses deux pilotes sont entrés en collision dès le premier tour de la course, et ils n’ont ainsi eu d’autres choix que d’abandonner. Mais cette énième contre performance n’est pas un cas isolé et est une énième preuve des difficultés de Ferrari ces dernières années, au point où l’avenir de Mattia Binotto à la tête de la Scuderia est maintenant remis en question. Et c’est un Sebastian Vettel mal à l’aise qui a répondu à une question sur le sujet en expliquant que se séparer du directeur de la gestion sportive de Ferrari ne serait pas forcément la meilleure chose à faire d’après lui pour enrayer le problème.

« C’est difficile de ne changer qu’une personne en F1 pour avoir des résultats »