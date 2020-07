Formule 1

Formule 1 : Ricciardo lance un avertissement à Vettel pour son avenir !

Publié le 17 juillet 2020 à 10h35 par A.M.

Alors que la rumeur d'une arrivée de Sebastian Vettel chez Aston Martin prend de l'ampleur, Daniel Ricciardo affiche des doutes si jamais l'Allemand faisait ce choix.

Sur le marché, Sebastian Vettel ne dispose plus de beaucoup d'options pour rester en Formule 1. Depuis l'annonce de son départ de Ferrari en fin de saison, les portes se ferment petit à petit les unes après les autres. Ainsi, l'une des dernières options encore envisageables pour le quadruple champion du monde semble être Racing Point qui deviendra Aston Martin la saison prochaine. Une écurie au sein de laquelle il pourrait remplacer Sergio Pérez. Toutefois, pour Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel, qui a toujours connu le haut du classement, se mettrait en grande difficulté.

«Dans une équipe de milieu de grille, il arrivera en terre inconnue»