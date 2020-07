Formule 1

Formule 1 : Une annonce imminente pour l’avenir de Vettel ? La réponse !

Publié le 16 juillet 2020 à 21h35 par H.G.

Alors que Sebastian Vettel quittera Ferrari au terme de la saison, le pilote allemand ne semble pas être pressé de trouver une nouvelle écurie et laisse ouvert le champ des possibles.

Si la saison 2020 de Formule 1 a vu son coup d’envoi être décalé du fait de la pandémie de COVID-19, les coulisses de la compétition reine du sport automobile se sont grandement agitées pendant la période du confinement. Et pour cause, on a pu assister à un véritable jeu de chaises musicales avec certains pilotes : Sebastian Vettel quittera Ferrari en fin de saison et sera remplacé par Carlos Sainz Jr, lui-même remplacé chez McLaren par Daniel Ricciardo, lui-même remplacé chez Renault par Fernando Alonso. Ainsi, pour l’heure, le pilote allemand de la Scuderia se retrouve sans baquet pour la saison 2021, et le moins que l’on puisse dire est que Sebastian Vettel ne semble pas pressé. Interrogé au sujet de son avenir, celui-ci a en effet expliqué qu’il n’avait rien à annoncer et a confié que l’option de le voir faire l’impasse sur la prochaine saison était une possibilité, tout en reconnaissant qu’il entretenait plusieurs discussions en coulisses.

« La vérité c’est qu’il n’y a rien à annoncer »