Formule 1

Formule 1 : Sebastian Vettel est optimiste avant le Grand Prix de Hongrie !

Publié le 18 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction

Après avoir réussi ses qualifications en se classant à la cinquième position, Sebastian Vettel a exprimé sa satisfaction de voir son équipe réussir en Hongrie.

La saison de Formule 1 a débuté, les pilotes enchaînent les Grands Prix. Alors qu’ils étaient tous en Autriche la semaine dernière pour le Grand Prix de Styrie, les pilotes sont réunis cette semaine à Budapest pour le Grand Prix de Hongrie. Ils avaient rendez-vous ce samedi sur le circuit pour les tours de qualifications. Le pilote Red Bull Max Verstappen, qui débutera septième dimanche, était plutôt déçu de sa prestation. Mais le bilan était bien plus positif pour les deux voitures Ferrari.

« C'est positif (…) nous devons nous assurer de continuer ainsi »