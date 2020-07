Formule 1

Formule 1 : La nouvelle sortie de Sebastian Vettel sur son avenir !

Publié le 19 juillet 2020 à 10h35 par H.G. mis à jour le 19 juillet 2020 à 10h37

Alors qu’il quittera Ferrari en fin de saison au terme de son contrat, Sebastian Vettel n’a pas caché qu’il trouvait le projet d’Aston Martin F1 assez intéressant bien que rien n’indique qu’il s’y rendra l’an prochain.

Bien qu’il soit quadruple champion du monde de Formule 1, Sebastian Vettel pourrait se retrouver sans baquet dans la compétition reine du sport automobile en 2021. Et pour cause, après que Ferrari ait officialisé son départ au terme de son contrat à la fin de l’année, l’Allemand a été remplacé au sein de la Scuderia par Carlos Sainz Jr, lui-même remplacé par Daniel Ricciardo chez McLaren, tandis que Renault comblera l’absence de l’Australien avec le grand retour de Fernando Alonso en F1. Ainsi, pour l’heure, il semble n’y avoir aucune place disponible pour Sebastian Vettel, qui n’a d’ailleurs pas caché ces derniers temps que tout était ouvert pour son avenir, y compris l’option de ne pas être présent en 2021. Cependant, l’Allemand n’en est pas encore là et interrogé une nouvelle fois sur ses plans pour son futur, le pilote de 33 ans n’a pas caché qu’il trouvait intéressant le projet de Racing Point, qui deviendra Aston Martin F1 en 2021, écurie où évoluent actuellement Sergio Pérez et Lance Stroll.

« Il faut réussir à deviner ce qui marchera ou ne marchera pas sur les grilles »