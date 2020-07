Formule 1

Formule 1 : Ce constat de Charles Leclerc sur la domination de Lewis Hamilton !

Publié le 24 juillet 2020 à 18h35 par H.G.

Alors que Lewis Hamilton semble une nouvelle fois parti pour dominer la saison de Formule 1 avec Mercedes, Charles Leclerc considère qu’il ne pourra rien faire pour lutter afce au Britannique.

Après avoir déçu lors du Grand Prix d’Autriche en terminant hors du podium après une pénalité à la suite d'un accrochage avec Alexander Albon, Lewis Hamilton a rapidement redressé la barre lors de deux Grands Prix suivants. Que ce soit à Styrie ou en Hongrie, le Britannique s’est en effet très facilement imposé en ne semblant jamais être mis en danger. Le pilote de Mercedes s’est même payé le luxe de changer ses pneumatiques peu de temps avant la fin de l’épreuve hongroise pour aller chercher le point du meilleur tour tant son avance sur ses concurrents était considérable. Ainsi, Lewis Hamilton semble en bonne voie pour remporter un septième sacre mondial et ainsi égaler le record établi par Michael Schumacher.

« Je pense que Lewis est le principal candidat au titre »