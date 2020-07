Formule 1

Formule 1 : Le patron de Ferrari révient sur l'échec du GP d'Hongrie...

Publié le 20 juillet 2020 à 20h35 par La rédaction

Alors que les pilotes de la Scuderia ont terminé à la 6e et 11e place au Grand Prix de Hongrie, le directeur de Ferrari Mattia Binotto a assumé que c’était une course « extrêmement décevante »

La saison de Formule 1 a récemment débuté. Les pilotes enchaînent les Grands Prix etils étaient tous réunis à Budapest le week-end dernier. Une course marquée par la victoire, une nouvelle fois, de Lewis Hamilton, devant le pilote Red Bull Max Verstappen. Pour la Scuedria, ce fut un Grand Prix compliqué. Sebastian Vettel et Charles Leclerc se sont respectivement classés à la sixième et à la onzième position. Le directeur de Ferrari Mattia Bonitto a exprimé à déception après la course…

« Ce Grand Prix est très difficile à avaler »