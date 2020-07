Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat d’impuissance de Vettel face à Hamilton !

Publié le 20 juillet 2020 à 11h35 par T.M.

Vainqueur du Grand Prix de Hongrie de dimanche, Lewis Hamilton s’est baladé. D’ailleurs, pour Sebastian Vettel, cela était même joué d’avance face au pilote Mercedes.

Après avoir remporté le dernier Grand Prix en Autriche, Lewis Hamilton a enchainé ce dimanche en Hongrie. Et alors que le pilote Mercedes est parti en pole position, il n’a pas eu besoin de forcer son talent tant la concurrence était loin derrière. Chez Ferrari, Sebastian Vettel (6ème) et Charles Leclerc (11ème) sont d’ailleurs arrivés avec un tour de retard sur le sextuple champion du monde. Au sein de la Scuderia, les difficultés se confirment donc au fil des semaines et la monoplace n’est clairement pas à la hauteur pour se mesurer à Lewis Hamilton et Mercedes. D’ailleurs, avant le départ, Vettel ne se faisait aucune illusion…

« Pas encore assez rapides pour nous battre pour une place sur le podium à la régulière »