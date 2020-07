Formule 1

Formule 1 : Verstappen revient sur son incroyable course en Hongrie !

Publié le 19 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction

Après une course au scénario particulier pour lui, Max Verstappen s’est montré heureux de sa deuxième place et a remercié les mécaniciens de son équipe.

Après l'Autriche la semaine dernière, les pilotes avaient rendez-vous ce week-end à Budapest pour le Grand Prix de Hongrie. Et à la fin, c’est une nouvelle fois Lewis Hamilton qui l’a emporté. Le pilote Mercedes avait d’ailleurs dominé les tours de qualifications et débutait ainsi la course en pole position. Et un évènement a surpris tout le monde avant le départ : Max Verstappen a terminé dans le mur dès le tour de chauffe. Mais cet imprévu ne l’a pas empêché de terminer la course sur la deuxième marche du podium…

« Les mécaniciens ont fait un travail incroyable »