Formule 1

Formule 1 : Cette précision de Lewis Hamilton sur sa victoire au Grand Prix de Hongrie !

Publié le 20 juillet 2020 à 18h35 par H.G.

Alors qu’il était en tête du Grand Prix de Hongrie ce dimanche, Lewis Hamilton a malgré tout tenu à changer ses pneumatiques pour aller chercher le point du meilleur tour. Une volonté que le Britannique a justifié après sa victoire et avoir réussi à décrocher ce fameux point.

Lewis Hamilton a une nouvelle fois survolé un week-end de course. Ce dimanche, le pilote de Mercedes a semblé intouchable tout au long du Grand Prix de Hongrie en ayant caracolé en tête du début à la fin de l’épreuve. Cependant, en dépit du fait qu’il était en très bonne posture, le Britannique a choisi de prendre un risque en changeant ses gommes peu avant la fin de la course afin d’aller chercher le point du meilleur tour. Un projet qu’il a concrétisé et qui lui a permis de creuser un peu plus l’avance sur Valtteri Bottas au classement mondial, la troisième place dans la course hongroise de ce dernier offrant de fait à Lewis Hamilton la première marche du classement des pilotes. Le sextuple champion du monde tenait absolument à prendre ce point du tour, et à en croire ses propos au sortir de la course, cette volonté n’était pas pour le spectacle mais bien pour s’assurer une marge d’avance dans la course au tire mondial où la moindre unité peut avoir son importance.

« J’ai perdu des championnats dans le passé pour un point »