Formule 1

Formule 1 : Le constat clair de Bottas sur le Grand Prix de Hongrie !

Publié le 19 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Après avoir terminé troisième lors du Grand Prix de Hongrie, Valtteri Bottas reconnaît qu’il a tout donné et s’estime satisfait de rapporter « des bons points ».

La saison de Formule 1 a débuté il y a plusieurs semaines. Désormais, les pilotes enchaînent des Grands Prix. Ce week-end, les pilotes étaient réunis à Budapest pour le Grand Prix de Hongrie. Et c’est une nouvelle fois le Britannique qui l’a emporté. Son coéquipier chez Mercedes, Valtteri Bottas a, pour sa part, terminé sur la troisième marche du podium. Au départ de la course, la voiture du finlandais s’est légèrement immobilisée. Malgré cet imprévu, Valtteri Bottas est satisfait de son résultat.

« Je me suis battu jusqu’à la fin (…) je ramène tout de même des bons points »