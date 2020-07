Formule 1

Formule 1 : Hamilton pousse un coup de gueule pour la lutte contre le racisme

Publié le 21 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Lewis Hamilton a poussé un coup de gueule contre l’organisation des Grands Prix, estimant que le geste du genou à terre en hommage à George Floyd avait été bâclé en Hongrie.

Ça y est, la saison de Formule 1 a enfin repris ses droits. Les Grands Prix s’enchaînent et les pilotes se retrouvent, week-end après week-end, sur les circuits. Avant chaque course, les pilotes s’agenouillent en hommage à George Floyd et pour exprimer leur soutien dans cette lutte contre le racisme Une cause qui tient particulièrement à coeur à Lewis Hamilton, qui s'investit énormément dans ce combat. Mais après le Grand Prix de Hongrie, le pilote Mercedes a tenu à pousser un coup de gueule.

« Certains ne semblent pas trouver cela important »