Formule 1

Formule 1 : Red Bull, Ferrari... Vettel n’affiche aucun regret !

Publié le 24 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction

Parti en 2014 de Red Bull pour rejoindre Ferrari, le choix de Sebastian Vettel avait surpris plus d’un. Un choix qu’assume parfaitement le principal intéressé.

En fin de contrat à la fin de la saison, Sebastian Vettel ne prolongera pas avec Ferrari. Le quadruple champion du monde vit donc actuellement sa dernière saison au sein de la Scuderia. Une situation qui peut s’expliquer par l’émergence de Charles Leclerc au sein de Ferrari qui a poussé progressivement vers la sortie le pilote allemand. Si son remplaçant la saison prochaine est déjà connu en la personne de Carlos Sainz, le futur point de chute de l’Allemand est pour l'heure inconnu. Interrogé sur de possibles regrets qu’il aurait éprouvés concernant son départ de Red Bull pour Ferrari en 2014, le pilote de la Scuderia affiche une tendance claire sur cet épisode de sa carrière…

« Non je ne regrette rien »