Formule 1

Formule 1 : Cette précision de Sebastian Vettel sur sa situation chez Ferrari !

Publié le 20 juillet 2020 à 16h35 par H.G.

Bien que Ferrari connaisse un début de saison 2020 des plus délicats, Sebastian Vettel assure qu’il avait malgré tout l’intention de poursuivre sa carrière au sein de la Scuderia avant que celle-ci en décide autrement.

La saison 2020 sera la dernière de Sebastian Vettel chez Ferrari, la Scuderia ayant annoncé que son contrat ne sera pas renouvelé en fin d’année et qu’il sera remplacé par Carlos Sainz Jr en 2021. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le début de ce dernier exercice au sein de l’écurie italienne est mouvementé pour le quadruple champion du monde tant Ferrari connait un début de saison délicat avec une voiture très en-dessous des performances des Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas. De quoi permettre à Sebastian Vettel de davantage digérer son départ de la Scuderia en fin d’année ? Pas vraiment à en croire le principal intéressé, l’Allemand insistant sur le fait que les performances actuelles de l’écurie italienne ne sont pas une forme de lot de consolation.

« Je voulais vraiment rester »