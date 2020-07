Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz justifie le choix Ferrari !

Publié le 24 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

Carlos Sainz rejoindra la Scuderia la saison prochaine et pense avoir fait la bonne décision en rejoignant Ferrari.

La saison de Formule 1 a débutée depuis plusieurs semaines. De nombreux pilotes participent à leurs derniers Grands Prix avant de changer d’équipe. L’Allemand Sebastian Vettel quittera Ferrari à la fin de la saison et peine à trouver une nouvelle écurie pour l’accueillir. De son côté, Carlos Sainz quittera McLaren et rejoindra l’écurie italienne. L’Espagnol quittera une équipe en pleine progression pour rejoindre Ferrari, en difficulté. Mais il ne regrette pas son choix…

« Ferrari est le bon endroit pour moi »