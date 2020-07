Formule 1

Formule 1 : Binotto tire la sonnette d’alarme chez Ferrari !

Publié le 21 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction

Après des courses difficiles pour Ferrari, Mattia Binotto a haussé le ton, estimant que la situation actuelle était « pire que prévu ».

Tout comme lors de la saison 2019, Ferrari est en dessous des attentes cette saison. Depuis le début de cette saison 2020, l’écurie italienne n’arrive pas à réaliser des très bonnes prestations et les pilotes de la Scuderia sont en difficulté, course après course. À l’image du Grand Prix de Styrie, où les deux pilotes Ferrari Sebastian Vettel et Charles Leclerc ont abandonné dès le premier tour après une collision entre eux. Après avoir expliqué que l’équipe devait rester calme, le directeur de Ferrari, Mattia Binotto a cette fois-ci tiré la sonnette d’alarme…

« Nous sommes dans une situation pire que prévu »