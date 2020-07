Formule 1

Formule 1 : L'étrange appel d'Hamilton avant le GP de Grande-Bretagne

Publié le 25 juillet 2020 à 17h35 par La rédaction

Alors que la Grande-Bretagne accueillera deux courses de Formule 1, Lewis Hamilton a appelé les spectateurs à ne pas se rendre sur les lieux afin d’éviter la propagation du coronavirus.

La crise du COVID-19 a profondément impacté le calendrier de la Formule 1. Les Grand Prix des Etats-Unis, du Brésil, du Mexique et du Canada n’auront pas lieu cette année en raison de la crise sanitaire préoccupante. Pour l’heure, treize courses sont programmées cette saison et la prochaine se déroulera en Grande Bretagne. Silverstone sera le théâtre des deux prochains Grand Prix qui auront lieu à huis clos. Toutefois, certains spectateurs pourraient se rendre sur les lieux afin d’observer les pilotes. Alors qu’il évoluera à domicile, Lewis Hamilton a conseillé aux fans de rester chez eux..

« Si ça signifie avoir une foule ici, ce n’est pas une bonne chose »