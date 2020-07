Formule 1

Formule 1 : Todt soutient Hamilton dans sa lutte contre le racisme !

23 juillet 2020

Très impliqué dans la lutte contre le racisme au sein de la Formule 1, Lewis Hamilton a reçu récemment un soutien de poids dans ce combat qu’il défend chèrement : Jean Todt.

Vainqueur du dernier Grand Prix en Hongrie, Lewis Hamilton n’en n’oublie pas le combat qu’il mène contre le racisme au sein de la Formule 1. Une cause qu’il défend chèrement au quotidien comme il l’a expliqué à la suite de sa victoire : « On en a parlé entre nous lors du briefing du GPDA (Grand Prix Drivers Association). Mais certains ne semblent pas trouver cela important, comme Romain Grosjean : il pense qu’on l’a fait une fois et que cela suffit. Je vais encore en discuter, aussi avec Jean Todt et la FIA, pour continuer le combat. Sebastian Vettel m’a texté un message après le briefing des pilotes. Il m’assure qu’il estime important de continuer à le faire (…) nous devons mieux coordonner notre action en amont ». D'ailleurs, dans cette lutte, le patron de la fédération international de l’automobile (FIA), Jean Todt, a tenu à apporter son soutien à Hamilton…

« J'ai beaucoup d'estime pour quiconque à un engagement »