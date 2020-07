Formule 1

Formule 1 : Racisme, Black Lives Matter... Lewis Hamilton se fait dézinguer !

Publié le 22 juillet 2020 à 17h35 par B.C.

Alors que Lewis Hamilton n'hésite jamais à prendre la parole pour dénoncer le racisme et soutenir le mouvement Black Lives Matter, Mario Andretti a exprimé son désaccord vis-à-vis du Britannique.

Depuis la mort de George Floyd, Lewis Hamilton prend fréquemment la parole pour soutenir le mouvement Black Lives Matter . Le sextuple champion du monde a également manifesté dans les rues de Londres en juin dernier pour lutter contre le racisme et n'a pas hésité à pointer du doigt il y a quelques semaines les pilotes de Formule 1 qui avaient préféré rester silencieux malgré le contexte actuel. Un militantisme qui ne laisse personne indifférent, et que ne valide pas la légende Mario Andretti.

« En multipliant les manifestations, il me donne l’impression d’être prétentieux »