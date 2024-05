Mercato - OM : Incroyable, Longoria apprend un départ dans la presse !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la fin de la saison dernière, Sead Kolasinac décidait de s'engager avec l'Atalanta Bergame. Un départ auquel ne s'attendait pas Pablo Longoria. Le président de l'OM aurait appris le départ de l'international bosnien dans la presse italienne. Suite à cette opération, le dirigeant espagnol en aurait voulu au défenseur et à son clan.

Ce jeudi, l'OM a retrouvé Sead Kolasinac. Après avoir défendu les couleurs marseillaises pendant plus d'un an, l'international bosnien a pris la décision de ne pas prolonger son contrat et de filer à l'Atalanta Bergame. Sauf que le joueur n'aurait pas informé Pablo Longoria de son départ.

Longoria est tombé de haut

Ainsi, comme l'annonce La Provence ce jeudi, le président de l'OM aurait appris le départ de l'arrière gauche au cours de l'été, en lisant la presse italienne. Evidemment, Longoria aurait eu dû mal à digérer la nouvelle, surtout que les signaux renvoyés par le clan Kolasinac durant les négociations étaient positifs.

Kolasinac a laissé un grand vide

Son départ aurait profondément marqué le groupe marseillais. Kolasinac était très apprécié au sein de l'OM. Leader, il avait noué des liens étroits avec certains joueurs comme Jonathan Clauss. Alexis Sanchez n'est pas le seul patron du vestiaire à avoir changé d'air à la fin de la saison dernière.