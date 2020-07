Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon affiche une certitude pour la suite de la saison !

Publié le 22 juillet 2020 à 13h35 par H.G.

Alors qu’il a connu un début de saison plus délicat qu’attendu chez Renault, Esteban Ocon est convaincu du fait que son écurie tentera d’améliorer sa monoplace en corrigeant certains défauts déjà identifiés.

Arrivé chez Renault après une saison en tant que troisième pilote chez Mercedes, Esteban Ocon s’attendait sans doute à vivre un meilleur début de compétition que celui qu'il connait actuellement. Après une huitième place pleine de promesses lors du Grand Prix d’Autriche, le pilote français a malheureusement connu deux revers consécutifs en étant contraint à l’abandon lors du Grand Prix de Styrie après un problème sur sa monoplace, avant de vivre un Grand Prix de Hongrie très délicat. Arrivé en quatorzième position, Esteban Ocon a été transparent pendant toute l’épreuve, une situation causée selon lui par la stratégie de son écurie en qualifications la veille, mais surtout par les performances de sa Renault. Pour autant, malgré cette situation, le pilote de 23 ans ne perd pas espoir de voir des améliorations arriver assez rapidement sur sa monoplace alors que le prochain Grand Prix aura lieu à Silverstone le 2 août prochain.

« Nous savons où améliorer la voiture »