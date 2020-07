Formule 1

Formule 1 : Esteban Ocon justifie son Grand Prix de Hongrie raté !

Publié le 22 juillet 2020 à 10h35 par H.G.

Alors qu’il a vécu un week-end très compliqué en Hongrie, Esteban Ocon est revenu sur les difficultés auxquelles il a fait face aussi bien avec sa voiture qu'avec la stratégie de Renault la veille de la course.

Arrivé 8e au Grand Prix d’Autriche il y a trois semaines, Esteban Ocon avait débuté de fort belle manière son retour dans la compétition reine du sport automobile après une saison passée en tant que troisième pilote chez Mercedes. Seulement voilà, si ce bon résultat était de bonne augure pour la suite, rien ne s’est passé comme prévu lors des deux courses suivantes. Contraint à l’abandon une semaine plus tard après un problème technique lors du Grand Prix de Styrie, le pilote français de Renault n’a pas pu faire mieux qu’une quatorzième place le week-end dernier lors du Grand Prix d’Autriche après être arrivé à la même position en qualifications le samedi. Transparent pendant toute l’épreuve autrichienne, Esteban Ocon n’a ainsi pas caché sa frustration quant aux performances de sa Renault ainsi que face à la stratégie employée par son écurie lors des qualifications.

« C’était un peu difficile de faire un tour propre »