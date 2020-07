Formule 1

Formule 1 : Leclerc s’inquiète avant le Grand Prix de Grande-Bretagne !

Publié le 31 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Après les tours d’essais libres à Silverstone, Charles Leclerc a reconnu des difficultés mais estime que le rythme est meilleur.

La saison de F1 a débuté depuis plusieurs semaines. Après avoir concouru pour les trois premières courses de la saison en Autriche, à deux reprises, puis en Hongrie, les écuries sont en ce moment même réunies en Angleterre pour le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ce vendredi, les pilotes avaient rendez-vous sur le circuit de Silverstone pour les tours d’essais libres. Chez Haas, malgré des résultats peu convaincants, Romain Grosjean était plutôt satisfait de sa performance. Mais du côté de la Scuderia Ferrari, un des pilotes a reconnu des difficultés. Mais il y trouve du positif…

« Le rythme est un peu meilleur qu’espéré »