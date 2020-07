Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz commente la domination de Mercedes !

Publié le 31 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction

Carlos Sainz a estimé qu’il serait « difficile de battre Mercedes », l’écurie qui domine les Grands Prix depuis le début de saison.

Depuis plusieurs semaines maintenant, les Grands Prix de F1 s’enchaînent. Et les trois dernières courses (en Autriche, puis en Hongrie) ont été remportées par l’écurie Mercedes. En effet, soit Valtteri Bottas, soit Lewis Hamilton sont montés sur la première marche du podium à l’issue des derniers GP. Le président de la Scuderia Ferrari avait réagi à cette domination et avait souligné des inégalités. « La réalité est que notre voiture n’est pas compétitive : vous l’avez vu sur la piste et vous le reverrez encore cette année », avait affirmé John Elkann. Et récemment, c’est Carlos Sainz, pilote pour McLaren, qui s’est prononcé à ce sujet…

« Jusqu’en 2022, il sera très difficile de battre Mercedes »