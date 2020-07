Formule 1

Formule 1 : Les vérités de Lewis Hamilton sur son avenir !

Lewis Hamilton veut continuer à être performant et compte continuer de piloter pour encore « au moins trois années de plus ».

La saison de F1 version 2020 a débuté depuis plusieurs semaines maintenant. Les pilotes ont eu l’occasion de s’affronter à trois reprises, deux fois en Autriche, puis en Hongrie. Ces trois courses avaient été remportées par Mercedes, qui a vu soit Valtteri Bottas, soit Lewis Hamilton monter sur la première marche du podium. Le Britannique est d'ailleurs à la conquête de son 7ème titre de champion du monde, qui pourrait alors lui permettre d'égaler le record de Schumacher. Mais dernièrement, c'est avant tout l'avenir de Lewis Hamilton qui fait parler. Et à ce sujet, le pilote Mercedes en a dit plus.

« Je me vois repartir pour au moins trois années de plus »