Formule 1

Formule 1 : Le patron de Mercedes reste très méfiant pour la suite de la saison !

Publié le 24 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

Ultra-dominatrices depuis la reprise de la F1, les Mercedes ne semblent avoir aucun concurrent susceptible de les gêner pour la suite de la saison. Toutefois, Toto Wolff, le patron de Mercedes ne veut pas s’enflammer et reste méfiant pour la fin de la saison.

Qui semble en mesure de battre Mercedes ? Dominatrice depuis de nombreuses années au sein de la Formule 1, la formation allemande semble se diriger vers un nouveau succès en championnat. Leader au classement des pilotes avec Lewis Hamilton et Valtteri Bottas et leader dans le classement constructeurs avec 121 points, rien ne semble arrêter Mercedes. Alors que certains estiment que la saison est déjà jouée, ce n’est pas le cas au sein de Mercedes comme le déclarait récemment Lewis Hamilton : « Si je crains que le championnat soit gagné d’avance. De mon point de vue, non ! Nous travaillons sans relâche et nous allons continuer ainsi car on ne sait pas ce qu'il peut se passer lors des prochaines courses. » Même son de cloche du côté de Toto Wolff le patron de Mercedes qui s’est montré méfiant pour la suite de la saison…

« Nous devons continuer »