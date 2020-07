Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Verstappen sur le Grand Prix de Grande-Bretagne

Publié le 29 juillet 2020 à 23h35 par La rédaction

À l’approche du Grand Prix de Grande-Bretagne, Max Verstappen s’est montré impatient à l'idée de retrouver le circuit de Silverstone.

La saison de Formule 1 a débuté il y a quelques semaines désormais. Et les pilotes avaient enchaîné trois courses en trois semaines. Tout d’abord en Autriche, où ils avaient piloté à deux reprises, puis en Hongrie sur le Hungaroring. Toutes ces courses ont été remportées par l’écurie Mercedes. Mais Red Bull a également ramené certains. Et à quelques jours du Grand Prix de Grande-Bretagne, Max Verstappen s’est livré sur cette prochaine course…

« Silverstone est une très belle piste »