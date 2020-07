Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff relativise la domination de Mercedes !

Publié le 27 juillet 2020 à 15h35 par La rédaction

Directeur de Mercedes, Toto Wolff a indiqué que la saison est loin d’être gagnée et ce, malgré les trois victoires en trois courses de ses pilotes.

Trois victoires en trois courses. Mercedes a fait un carton plein depuis le début de la saison et se dirige tout droit vers un septième titre consécutif de champion du monde des constructeurs. En effet, l’écurie allemande compte pour l’instant 121 points, soit 66 de plus que son dauphin Red Bull. Valtteri Bottas a remporté le premier Grand Prix de la saison en Autriche, tandis que Lewis Hamilton est monté sur la plus haute marche du podium lors des deux dernières courses. Malgré cette nette avance au classement des constructeurs, le directeur de Mercedes a indiqué que rien n’était encore joué.

« Il n'y a pas un seul neurone dans nos cerveaux qui pense que ce championnat est gagné »