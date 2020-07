Formule 1

Formule 1 : Toto Wolff se livre sur son avenir chez Mercedes !

Publié le 29 juillet 2020 à 19h35 par La rédaction

Patron de Mercedes, Toto Wolff a confié que les négociations pour sa prolongation de contrat avançaient dans le bon sens.

Depuis le début de la saison de Formule 1, c’est Mercedes qui domine les débats. En effet, l'écurie avait remporté les trois Grands Prix qui ont été disputés à ce jour. Valterri Bottas a franchi la ligne en premier en Autriche et son coéquipier Lewis Hamilton est monté sur la plus haute marche du podium les deux fois suivantes. Mais pour le directeur de Mercedes, Toto Wolff, le championnat n’est pas gagné. Ce dernier s’est d’ailleurs prononcé sur son cas personnel et sur sa prolongation de contrat…

« Sur la bonne voie »