Formule 1 : Ricciardo se livre sur le Grand Prix de Grande-Bretagne

Publié le 28 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction

Les pilotes de Formule 1 ont désormais rendez-vous en Grande-Bretagne. Et Daniel Ricciardo, pilote Renault, a hâte d'en découdre sur le circuit de Silverstone.

Depuis plusieurs semaines maintenant, les pilotes de Formule 1 se retrouvent sur les circuits. Et pour les trois premières courses de la saison, c'est Mercedes qui l'a emporté. En Autriche puis en Hongrie, Valtteri Bottas et Lewis Hamilton ont fait gagner de nombreux point à leur écurie. Toto Wolff s’était d’ailleurs prononcé sur la domination de Mercedes. Pour Daniel Ricciardo, cela a été plus difficile, lui qui a terminé à la 8ème place lors des deux dernières courses. Mais l’Australien regarde vers l'avant et a hâte de se rendre au Grand Prix de Grande-Bretagne le week-end prochain.

« Silverstone offre un excellent tracé »