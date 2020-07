Formule 1

Formule 1 : Quand le président de Ferrari s'enflamme pour Lewis Hamilton !

Publié le 28 juillet 2020 à 16h35 par La rédaction

Omniprésent pour défendre la cause de la diversité au sein de la F1, Lewis Hamilton ne se ménage pas pour faire bouger les choses. Un combat qui a été salué par John Elkann, président de Ferrari.

Facile vainqueur du GP de Hongrie, Lewis Hamilton reste très mobilisé dans la lutte contre le racisme et la diversité au sein de la F1. Un combat qu’il considère mener seul avec un manque de soutien d’autres pilotes. « C’était un rush et on a à peine eu le temps de prendre la pose. Il faut que ce soit mieux organisé à l’avenir. Ils disent vouloir promouvoir la diversité et combattre le racisme, mais ils ne procurent pas la plateforme pour le faire. On en a parlé entre nous lors du briefing du GPDA » a ainsi expliqué le pilote anglais la semaine dernière. Toutefois, de plus en plus de personnalités de la F1 le soutiennent à l’image de Jean Todt, patron de la fédération internationale de l’automobile (FIA). Dernièrement, une autre personnalité forte a salué le combat du pilote de Mercedes…

« L’engagement civil qu’il porte est important et nous est cher »