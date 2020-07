Formule 1

Formule 1 : Vers un coup de tonnerre chez Ferrari ? La réponse !

Publié le 28 juillet 2020 à 13h35 par La rédaction

Critiqué pour sa mauvaise gestion au sein de Ferrari avec les résultats actuels de la Scuderia, Mattia Binotto a reçu un soutien de poids dans la mauvaise période qu’il traverse actuellement.

Ce n'est pas ce qui était prévu chez Ferrari à la reprise. Depuis le retour de la compétition, l'écurie italienne est en dessous de ses objectifs comme le montrent les mauvaises prestations de ses pilotes, Sebastian Vettel et Charles Leclerc. Une situation qu’admettait dernièrement Mattia Binotto, le patron de Ferrari : « après trois courses, il est clair que nous sommes dans une situation pire que prévu et que nous devons réagir sans tarder. L’ensemble du projet doit être revu, en tenant compte des limites actuellement imposées par la réglementation.» Pointé du doigt pour la mauvaise gestion du cas Sebastian Vettel et les résultats de Ferrari, Mattia Binotto est ainsi dans une situation difficile. Face à ses nombreuses accusations, l'italien a néanmoins reçu le soutien de poids de l’administrateur de Ferrari, John Elkann…

« Il sait gagner »