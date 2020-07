Formule 1

Formule 1 : L'annonce de Verstappen sur la domination de Mercedes

Publié le 30 juillet 2020 à 20h35 par La rédaction

Depuis le début de la saison de Formule 1, Mercedes domine encore une fois la concurrence grâce à Lewis Hamilton et Valtteri Bottas. Néanmoins, au volant de sa Red Bull, Max Verstappen compte bien remédier à cela.

La saison de Formule 1 a débuté il y a quelques semaines maintenant et les pilotes ont enchaîné trois Grands Prix. Tous les pilotes avaient rendez-vous en Autriche puis en Hongrie pour les premières courses de 2020. Et ces trois évènements ont tous été remportés par Mercedes, qui a vu, à chaque reprise, un de ses pilotes (1 fois Bottas et 2 fois Hamilton) sur la première marche du podium. Mais pour l’écurie de Lewis Hamilton, la saison n’est pas encore gagnée. Red Bull n’a pas dit son dernier mot et espère inverser la tendance…

« Nous voulons réduire l’écart »