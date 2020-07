Formule 1

Formule 1 : Romain Grosjean affiche les nouvelles ambitions de Haas !

Publié le 29 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction

En difficulté depuis le début de la saison, Romain Grosjean souhaite que Haas se qualifie au moins en Q2 désormais.

Depuis quelques semaines désormais, la saison 2020 de Formule 1 a repris ses droits. Trois Grands Prix ont déjà eu lieu, deux en Autriche puis un en Hongrie. Toutes ces courses ont été remportées par l’écurie Mercedes, qui, à chaque Grand Prix, a vu un de ses pilotes grimper sur la première marche du podium. Pour Haas, cela a été nettement plus compliqué. En effet, Romain Grosjean n’a encore ramené aucun point à son équipe. Mais le Français ne se décourage pas et affiche ses nouvelles ambitions…

« Q2 pour les deux voitures est notre prochain objectif »