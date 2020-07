Formule 1

Formule 1 : Lando Norris lance un gros avertissement à Ferrari !

Publié le 28 juillet 2020 à 18h35 par La rédaction

En difficulté depuis la reprise, Ferrari a du mal à sortir la tête de l’eau. Face à cette situation, McLaren et Lando Norris comptent bien en profiter pour les prochains grands prix.

Depuis la reprise, Ferrari n’est pas à son niveau et multiplie les échecs. Entre l’accrochage Vettel-Leclerc, les difficultés de la voiture, rien ne semble aller au sein de la Scuderia. Mattia Binotto l’expliquait même « après trois courses, il est clair que nous sommes dans une situation pire que prévu et que nous devons réagir sans tarder. L’ensemble du projet doit être revu, en tenant compte des limites actuellement imposées par la réglementation. Je suis bien conscient qu’il n’y a pas de baguette magique en Formule 1, mais nous devons passer à la vitesse supérieure pour changer les choses, à la fois à court et à long terme » . Une situation compliquée pour Ferrari qui pourrait faire l’affaire de ses concurrents en l'occurrence de McLaren comme l’a confié son pilote Lando Norris...

« Nous avons l’opportunité de battre Ferrari »