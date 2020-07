Formule 1

Formule 1 : Grosjean rassuré avant le GP de Grande-Bretagne !

Publié le 31 juillet 2020 à 21h35 par La rédaction

Après avoir terminé 14e lors des EL2 à Silverstone, Romain Grosjean a confié que l’écurie Haas avait fait de bons changements dans la voiture.

Ce week-end, les pilotes auront rendez-vous sur le circuit de Silverstone pour le Grand-Prix de Grande-Bretagne. Après avoir concouru en Autriche à deux reprises puis en Hongrie ces dernières semaines, les écuries ont donc pris la direction de l’Angleterre. Les trois premières courses de l'année 2020 avaient été remportées par Mercedes. Mais les choses pourraient changer à Silverstone. Avant de disputer les qualifications samedi, les pilotes étaient réunis pour les tours d’essais libres ce vendredi. Le piloteHaas Romain Grosjean a été satisfait de la prestation de son équipe, malgré un résultat loin d’être convaincant…

« L’équilibre est bon et nous tirons le meilleur parti de la voiture »