Formule 1

Formule 1 : La grosse mise au point de Vettel sur son avenir !

Publié le 31 juillet 2020 à 9h35 par La rédaction

Annoncé chez Aston Martin, Sebastian Vettel a fait le point sur son avenir en Formule 1 et a indiqué qu’il n’avait, pour l’heure, toujours pas pris de décision.

L’aventure de Sebastian Vettel chez Ferrari touche à sa fin. Les dirigeants de la Scuderia ont pris la décision de ne pas prolonger le contrat du pilote allemand qui quittera donc l’écurie italienne à la fin de la saison. L’incertitude règne désormais concernant l’avenir de Sebastian Vettel. Agé de 33 ans, le quadruple champion du monde n’a toujours pas trouvé de volant pour la saison prochaine. Toutefois, interrogé sur son avenir, Sebastian Vettel n’avait pas caché son intérêt pour le projet de Racing Point qui deviendra Aston Martin F1 en 2021 : « Le projet semble excitant vu de l’extérieur. Je suis depuis assez longtemps en F1 toutefois pour savoir qu’il faut essayer de voir au-delà de ce qu’on vous dit. Il faut réussir à deviner ce qui marchera ou ne marchera pas sur les grilles de départ. »

« Je veux m’assurer que je prends la bonne décision pour moi »