Formule 1

Formule 1 : Bottas prévient Lewis Hamilton pour la fin de la saison !

Publié le 31 juillet 2020 à 11h35 par La rédaction

Au coudes à coudes, Lewis Hamilton et Valtteri Bottas visent tous les deux la victoire finale cette saison en F1. Un objectif que le pilote finlandais aborde avec confiance et envoie un message fort à son coéquipier de chez Mercedes.

Vainqueur au GP de Hongrie, Lewis Hamilton semble promis à un 7ème titre consécutif en F1, de quoi égaler la légende Michael Schumacher. Des performances exceptionnelles qui ont été saluées par de nombreux pilotes de la F1 comme Charles Leclerc récemment : « Je pense que Lewis est le principal candidat au titre mais comme l’a dit Seb, le seul qui pourrait possiblement l’empêcher de faire cela est Valtteri Bottas » . En effet, le pilote finlandais semble aussi de cet avis comme il l’a confié récemment en abordant avec sérénité ses chances de victoire finale vis-à-vis de sont coéquipiers chez Mercedes…

« Je crois en mes capacités a le battre »