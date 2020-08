Formule 1

Formule 1 : Renault, Silverstone… Ocon affiche sa grande satisfaction !

Publié le 3 août 2020 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 3 août 2020 à 19h36

Terminant à la sixième place du GP de Grande-Bretagne, Esteban Ocon a tenu à rendre hommage à son écurie pour les performances de sa monoplace.

Au volant de sa monoplace, Esteban Ocon a signé une très belle sixième place au GP de Grande-Bretagne qui a connu de nombreux rebondissements en fin de course. Alors que Lewis Hamilton a remporté la course sur trois roues, les spectateurs ont été servis en péripéties avec de multiples crevaisons (Bottas, Sainz). Renault a bien fini la course en plaçant ses pilotes dans les points au classement final. Quatrième place pour Daniel Ricciardo et sixième place pour Esteban Ocon. Une performance qu’a tenuà saluer le Français en rendant un grand hommage à son écurie …

« C’était une grosse performance de l’écurie »